Japonların ısınma yöntemi faturalarını yarıya indiriyor

Kış aylarının gelmesiyle birlikte artan ısınma maliyetleri, hane halkını alternatif çözümler aramaya itiyor. Özellikle doğal gaz ve elektrik faturalarındaki sert artışlar sonrası tüketiciler, tüm evi ısıtmak yerine daha verimli yöntemlere yönelmeye başladı. Bu noktada Japonya’dan çıkan geleneksel bir sistem, modern konutlarda yeniden popülerlik kazanıyor: Kotatsu.

Yüzyıllardır Japon ev kültürünün merkezinde yer alan Kotatsu, aslında oldukça basit bir mantıkla çalışıyor. Alçak bir masa, üzerine serilen kalın bir yorgan ve masa altına yerleştirilen düşük enerjili bir ısıtıcıdan oluşan bu düzenek, ısıyı doğrudan kişinin bulunduğu alanda hapsediyor. Böylece oda yerine yalnızca kullanıcı ısıtılıyor.

2.000 watt yerine 200 watt tüketiyor

Enerji verileri, Kotatsu’nun neden bu kadar dikkat çektiğini net şekilde ortaya koyuyor. Standart bir elektrikli radyatör saatte ortalama 2.000 watt ve üzeri enerji harcarken, modern Kotatsu panelleri yalnızca 200 ila 500 watt arasında tüketim yapıyor.

Kalın yorgan sayesinde ısı havaya karışmadan masanın altında kalıyor ve ısıl kayıp minimuma iniyor. Uzmanlara göre bu yöntemle evin genel termostat derecesi düşürülebiliyor ve toplam ısınma giderlerinde yüzde 40-60’a varan tasarruf sağlanabiliyor. Isınmanın, konut enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 60’ını oluşturduğu düşünüldüğünde bu oran ciddi bir ekonomik avantaj anlamına geliyor.

Avrupa ve Batı’da hızla yayılıyor

Küresel enerji krizi sonrası Batı ülkelerinde de ilgi gören Kotatsu, özellikle küçük evlerde ve yalıtımı zayıf binalarda yaşayanlar için pratik bir çözüm haline geldi. Sosyal medyada ve alışveriş platformlarında “düşük tüketimli Japon ısıtıcı masa” aramalarında belirgin artış yaşanıyor.

Ancak uzmanlar güvenlik konusunda uyarıyor. Aşırı ısınmaya karşı otomatik kapanma özelliği olan cihazların tercih edilmesi, ısıtıcının yanıcı materyallerle temas etmemesi ve sistemin en çok vakit geçirilen alana kurulması öneriliyor.

Tüm evi ısıtmak yerine sadece ihtiyacınız olan noktayı ısıtmak… Japonların bu basit ama etkili yöntemi, yükselen faturalar karşısında yeni kış trendi olmaya aday görünüyor.