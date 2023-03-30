  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fatih Erbakan'dan şaşırtan Kanal İstanbul çıkışı

Avrupa ülkesi Almanya'da evlilik yasasında yeni kararlar getiriyor: Çocuk evliliği yaşı, nafaka ödemeleri değişiyor!

Aysever, Halk TV'deki FETÖ ağını ifşa etti

Biden'ın Netanyahu'ya yargı reformuyla ilgili adım! İddia edilen olay: Özel mesaj gönderdi! Sert tepki yağdı

Türkiye'ye duyurdu: Marport'a 200 milyon dolarlık yardım eli daha da artacak! Yardım olmak için geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte AK Parti'nin yeni seçim sloganı

Suudi Arabistan Çin'in kapısını çaldı, harekete geçti! Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılma kararını duyurdu!

Bu sene Kadir gecesi ne zaman? Cübbeli Ahmet Hoca cevapladı!

Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! Metrobüsün dozere parçalatıldığı görüntü ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o lidere sert tepki: Yazıklar olsun sana
Dünya Japonlara bir garip uyarı: Patlarsa...
Dünya

Japonlara bir garip uyarı: Patlarsa...

Yeniakit Publisher
2023-03-30 08:56:00 -
Japonlara bir garip uyarı: Patlarsa...

Japonya'da aktif yanardağ Fuji'nin (Fuji-san) patlaması halinde, halkın taşıtlar yerine yürüyerek tahliye edilmesi çağrısı yapılacak.

Merkezi hükümet ile 3 çevre eyaletin yetkililerinin yer aldığı Afet İdare Konseyi, Fuji-san'ın patlaması durumunda çevre bölgelerin tahliye planını güncelledi.

Son 9 yıldır ilk kez güncellenen plana göre, olası bir patlama halinde halktan, önceki planda yer alanın aksine taşıtlar yerine yürüyerek bölgeden ayrılmaları istenecek.

Bu doğrultuda lavların ilk 24 saatte ulaşacağı tahmin edilen bölgelerde yaşayan halk, trafik sıkışıklığının engellenmesi amacıyla bölgeden yaya ayrılacak.

Güncel plana göre, olası patlama öncesi gönüllü tahliye çağrılarının yapıldığı dönemde ise otomobiller dahil şahsi araçlar kullanılabilecek.

Afet İdare Konseyi açıklamasında, "Güvenli tahliyeye öncelik verirken, sosyal ve ekonomik faaliyetlerde sürekliliği de önemsiyoruz." ifadesi kullanıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Etekleri Yamanaşi, Şizuoka ve Kanagawa eyaletlerine uzanan ve 3 bin 776 metre yüksekliğiyle Japonya'nın en yüksek noktası Fuji-san, Tokyo'nun 100 kilometre güneybatısında yer alıyor.

Aktif yanardağ olarak bilinen Fuji-san'ın, en son patladığı 1707'de lav püskürmesinin 16 gün sürdüğü ve bugün Tokyo'nun konumlandığı bölgelerde 4 santimetre volkanik kül tabakası bıraktığı biliniyor.

Japonya'dan Çin'e "en büyük stratejik meydan okuma" hamlesi
Japonya'dan Çin'e "en büyük stratejik meydan okuma" hamlesi

Dünya

Japonya'dan Çin'e "en büyük stratejik meydan okuma" hamlesi

Japonya'dan savunma için Tomahawk hamlesi
Japonya'dan savunma için Tomahawk hamlesi

Dünya

Japonya'dan savunma için Tomahawk hamlesi

Japonya'da Onbir ayın sultanı heyecanı yaşanıyor... "Müslümanlara saygı duyuyorum"
Japonya'da Onbir ayın sultanı heyecanı yaşanıyor... “Müslümanlara saygı duyuyorum”

Oruç

Japonya'da Onbir ayın sultanı heyecanı yaşanıyor... “Müslümanlara saygı duyuyorum”

Japonya Başbakanı Kişida, "2. Demokrasi Zirvesi"nde, Ukrayna'da gördüklerini anlattı
Japonya Başbakanı Kişida, "2. Demokrasi Zirvesi"nde, Ukrayna'da gördüklerini anlattı

Dünya

Japonya Başbakanı Kişida, "2. Demokrasi Zirvesi"nde, Ukrayna'da gördüklerini anlattı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23