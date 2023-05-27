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Dünya Japonlar, Rusya'ya karşı yeni yasakları ilan etti! Japonya hemen bu yasaklamaları yapabilir
Dünya

Japonlar, Rusya'ya karşı yeni yasakları ilan etti! Japonya hemen bu yasaklamaları yapabilir

Yeniakit Publisher
2023-05-27 13:01:00 - 2023-05-27 13:14:24
Japonlar, Rusya'ya karşı yeni yasakları ilan etti! Japonya hemen bu yasaklamaları yapabilir

Japon hükümeti dikkat çeken hamleyi duyurdu! Rusya'ya dönük ihracat yasakları, daha fazla varlığın dondurulması ve Rus kişi ve kuruluşlara yönelik ödeme kısıtlamalarını içeren yeni yaptırımlar ilan etti.

Japon hükümeti, Rusya'ya dönük ihracat yasakları, daha fazla varlığın dondurulması ve Rus kişi ve kuruluşlara yönelik ödeme kısıtlamalarını içeren yeni yaptırımlar ilan etti.Cuma günü Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Japon hükümeti, çeşitli askeri ve teknoloji şirketleri de dahil olmak üzere 80 Rus kuruluşuna yapılacak ihracatları 2 Haziran'dan itibaren geçerli olacak şekilde yasaklayacak.

Rusya'dan 17 kişi ve 78 kuruluşun varlıklarının dondurulacağı ve eş zamanlı olarak bu kişi ve kuruluşların ödeme ve sermaye işlemlerinde kısıtlamalara gidileceğinin dile getirildiği açıklamaya göre yaptırım listesinde çeşitli Rus subayları ve araştırma enstitüleri de bulunuyor. Açıklamada tarih belirtilmeksizin "Rusya'nın endüstriyel kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunabilecek" ürünlerin Rusya'ya ihracatına ve Rusya'ya "mimari ve mühendislik hizmetlerinin" sağlanmasına da yasaklar getirileceği dile getirildi.

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