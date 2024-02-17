Japon markası Mitsubishi ASX’in kampanyası: Araç almak isteyenler, SUV’u indirimli bu fiyata satın alabilecek!

Mitsubishi ASX, Japon markasının bahar kampanyasının odak noktasını oluşturuyor. Müşteriler artık kompakt SUV’u indirimli bir fiyata satın alabilecekler.

ASX, 4.228 milimetre uzunluğunda ve benzinli motor, yarı hibrit, tam hibrit ve plug-in hibrit seçenekleriyle sunuluyor. Benzinli motorun temel versiyonu, 31 Mart 2024’e kadar geçerli olan 4.700 Euro’luk indirim sayesinde artık 19.990 Euro fiyatla satışa sunuluyor. ASX’in diğer tüm donanım serilerinde, seçilen donanıma bağlı olarak 30 Haziran 2024’e kadar 2.000 ila 4.500 Euro arası indirim bulunuyor.

Normalde en az 28.990 avroya mal olan ASX tam hibrit, promosyon kapsamında 2.500 avro daha ucuz. Diğer özelliklerin yanı sıra, 105 kW (143 hp) sistem çıkışına sahip 1,6 litrelik benzinli motor ve 36 kW (49 hp) elektrik motoru bulunmaktadır. Bu, 100 km/s hıza 9,9 saniyede ulaşabileceğiniz ve maksimum 170 km/s hıza ulaşabileceğiniz anlamına gelir.

Plug-in hibrit olarak ASX’in fiyatı düzenli olarak 34.890 Euro’dan başlıyor. Mitsubishi’nin kampanyası sayesinde müşterilere 4.500 Euro’luk indirim sağlanıyor. Plug-in hibrit tahrikli ASX, 117 kW (159 hp) sistem çıkışına sahip 1,6 litrelik benzinli motoru ve 49 kW (67 hp) gücündeki elektrik motorunu birleştiriyor. 48 kilometre tamamen elektrikli olarak sürülebilir. 0’dan 100 km/s hıza 10.1 saniyede ulaşıyor ve 170 km/s hıza kadar devam ediyor.

ASX, iç mekanda SUV’lara özgü yükseltilmiş oturma konumu, geniş alan ve kayan arka koltuk gibi esnek çözümlerle puan alıyor. Konuma bağlı olarak arkada daha fazla bacak mesafesi veya bagajda daha fazla hacim sağlar. Bu nedenle ikincisi ihtiyaçlarınıza bağlı olarak 332 veya 401 litre tutar.

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Donanım serisine bağlı olarak sürücü, 4,2 inç ekranlı analog gösterge grubuna, 7 inç ekranlı yapılandırılabilir dijital gösterge grubuna veya 3D ekrandan gelen talimatların da yer aldığı özelleştirilebilir 10,25 inç dijital sürücü ekranına bakar. navigasyon sistemi görüntülenir.

Gösterge panelinin merkezinde, yatay formatta 7 inç ekrana veya Apple CarPlay veya Android Auto aracılığıyla kablosuz akıllı telefon entegrasyonu içeren dikey formatta 9,3 inç ekrana sahip “Akıllı Telefon Bağlantısı Görüntüleme Sesi” (SDA) yer alıyor. SDA yalnızca bilgi-eğlence sistemi için bir kontrol merkezi görevi görmekle kalmıyor, aynı zamanda sürücünün direksiyon davranışını, şasi kontrolünü ve çekişi ayrı ayrı ayarlayabildiği yeni “Multi-Sense sisteminin” kontrolüne de olanak tanıyor.

Japonlar yeni ASX ile güvenliğe de önem veriyorlar. elektriklihaber.'e göre: Piyasaya çıkış fiyatına dahil edilen acil fren asistanı, çarpışma uyarı sistemi, aktif şeritten ayrılma uyarı sistemi ve trafik işareti tanıma sistemi gibi özelliklerle donatılmıştır.

Markanın tüm modellerinde olduğu gibi ASX de 5 yıllık (100.000 km’ye kadar) fabrika garantisiyle geliyor ve bu garanti üç yıl daha uzatılabilir. Plug-in hibrit ve tam hibrit tahrikli modeller ayrıca sürüş aküsü için 8 yıllık (160.000 km’ye kadar) garantiye sahiptir.

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