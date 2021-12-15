Japon doktorlardan “fetal tedavi” müjdesi

Japonya'daki Ulusal Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Merkezi'nden (NCCHD) bir grup doktor, Temmuz ayında 25 haftalık bir bebeğin anne karnında başarılı bir şekilde ameliyat edildiğini duyurdu. Kalbe giden damarlarında ileri derecede "aort darlığı" bulunan bebeğe, anne karnına iğne benzeri özel bir tüp aracılığıyla müdahale edildiği bildirildi. Daralan damarları genişletmeyi başaran ekip, Ekim ayında sağlıklı bir şekilde doğan bebeğin durumunun iyi olduğunu açıkladı. Operasyonun "fetal tedavi" konulu NCCHD’ye ait çalışma kapsamında gerçekleştirildiği ve yöntemin Japonya'da ileri derece "aort darlığı" tedavisinde ilk kez kullanıldığı öğrenildi.

2025 yılına kadar 5 klinik çalışma gerçekleştirmeyi hedefleyen NCCHD, Müdür Yardımcısı Haruhiko Sago, “Kritik doğuştan kalp rahatsızlığı vakalarının rahim içinde tedavi edilebileceğini göstermemiz büyük önem taşıyor. Operasyonun güvenliğini ve etkisinin gelişimini takip ederek, bu rahatsızlığa sahip olan fetüslere tedavi oluşturmak istiyorum.” dedi.

Bebek doğmadan tedavi ediliyor

Anne karnındaki bebeklerde doğum öncesinde tespit edilen ciddi sağlık sorunlarını tedavi etmeyi amaçlayan "fetal tedavi", gelişmekte olan tıbbi bir teknoloji olarak biliniyor. Yenidoğan 10 bin bebekte ortalama 3 veya 4’ünde görülen kalp rahatsızlığı için uzmanlar, yöntemin yaygınlaşması halinde birçok hastalığın doğum öncesinde önlenebileceğine dikkat çekiyor.