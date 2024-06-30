Japon devinden Türkiye adımı!

Türkiye'de gazetecilerin sorularını cevaplayan Japon devi Nissan'ın Avrupa Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mayra Gonzales Velasco, 'Türkiye'de üretim meselesi konusunda çok kapalı değiliz.' diye konuştu.

Yeni Nissan Qashqai'nin Türkiye tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında, Nissan Avrupa Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mayra Gonzales Velasco ve Nissan AMIEO Bölgesi (Afrika, Orta Doğu, Hindistan, Avrupa ve Okyanusya) Crossover Direktörü Adrien Levesque, Nissan'ın Türkiye ve global planlarına ilişkin basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"TÜRKİYE'DE ÜRETİM MESELESİ KONUSUNDA ÇOK KAPALI DEĞİLİZ"

Valesco, Türkiye'de üretim yapma konusuna ilişkin, "Türkiye'de üretim meselesi... Belki gündeme geliyor. Evet, biz bu konuda da çok kapalı değiliz. Pazar ne talep ediyor? Biraz bunlara bakmak lazım. Örneğin, bizim Sunderland'de bununla ilgili, zaten çok sağlam kurulu bir düzenimiz var. 35 binden fazla çalışan var orada. Sürekli olarak, yoğun bir şekilde üretim yapılıyor ve bütün, her türlü imkan mevcut." ifadelerini kullandı.

Nissan'ın Türkiye'deki pazar payını artırmaya devam etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Valesco, Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem'in ekibiyle çok iyi iş çıkardığını, Türkiye ekibinin planlarından ve stratejilerinden memnun olduklarını sözlerine ekledi.

"SADECE TÜRKİYE'YE ÖZGÜ BİR DURUM DEĞİL"

Levesque, Türkiye'de otomotiv sektöründeki düzenlemelere ilişkin soruyu şöyle cevapladı: Tabii regülasyonlar, kararlar değişebiliyor tek bir gecede. Ama bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil, Avrupa'da da bununla karşılaşıyoruz. Mesela, elektrikli araçlarla ilgili olan düzenlemeler, regülasyonlar değişti ki zaten Avrupa'da da seçimler gerçekleşti biliyorsunuz. Biz şirket olarak aslında bu tür senaryolara hazırlıklıyız, alışkınız ve hazırlıklı olmaya çalışıyoruz. Bu sadece Türkiye'de olan bir şey değil. Avrupa'da da böyle yine Çin piyasasıyla ilgili gelişmeler de sürekli önümüze geliyor. Onun için her yerde bir belirsizlik var. Bizim işimiz, bütün seçenekleri, opsiyonları, masada, önümüzde, elimizin altında tutabilmek. Belki burada 2035'e kadar tam elektrikliye geçilmesi düşünülüyor. Bu belki olur, belki olmaz. Bilmiyoruz ama cevabımız ne olursa olsun, bizim burada hedeflediğimiz şey, hem hacim olarak buna hazırlıklı olmak hem de bu esnekliği sağlayabilmek.

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