  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Japon devi üçe bölünüyor!
Dünya

Japon devi üçe bölünüyor!

Teknoloji devi Toshiba, daha odaklı bir yapı için 2024 yılına kadar 3'e bölünmeyi planladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 17:17:00 -
Japon devi üçe bölünüyor!

Japonya merkezli teknoloji şirketi Toshiba, daha odaklı bir yapı kurmak amacıyla yaşanacak bölünmenin ayrıntılarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Mart 2024'e kadar üçe ayrılmayı planlandığı belirtildi.

Toshiba'da, yönetim kurulu başkanının görevden alınması ve bu yıl yabancı hissedarlar üzerinde aşırı baskı hakkında bir rapor da dahil olmak üzere, son 7 yılda bir dizi kriz yaşanmıştı.
Şirketin bölüneceği üç birimden birinin altyapı hizmetlerine, diğerinin ise güç yarı iletkenleri gibi elektronik cihazlara odaklanacağı vurgulandı.

Toshiba adını koruyacak olan üçüncü parçanın ise şirket bünyesinde yer alan flash bellek şirketi Kioxia Holdings Corp. ve diğer varlıklardaki hissesini yöneteceği bildirildi.

Kararın Toshiba'nın holdingi bölünme konusunda muhtemelen daha agresif olması isteyen ve bir özel sermaye şirketine satılması çağrısında bulunan yabancı hissedarları tam olarak tatmin etmeyebileceğinin altı çizildi.

"Üç parçaya bölünerek yönetimini yeniden inşa etmek iyi bir karar"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan stratejist Masayuki Kubota, "Üç parçaya bölünerek yönetimini yeniden inşa etmek iyi bir karar" dedi.

Kubota, Toshiba'nın on yıllardır benimsediği holding modeli olan yarı iletkenler gibi hızla değişen teknolojiyi içerenlerin yanı sıra yavaş büyüyen istikrarlı işletmeleri yürütmesinin zor olduğunu söylerken, “Karar verme süreci, altyapı ve yarı iletken işletmeler arasında tamamen farklı” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakın en çok hangi şehirde TV izleniyor
Gündem

Bakın en çok hangi şehirde TV izleniyor

Türkiye’de 2020 yılında kişi başı ortalama televizyon izleme süresinin, dünya ortalamasının da üzerine çıkarak, 2019 yılına göre 19 dakikalı..
İşte 35 saniyede ateizmin çöküşü!
İSLAM

İşte 35 saniyede ateizmin çöküşü!

Youtube’da milli ve manevi değerlere uygun hizmet eden 'Maksat114' kanalı, 35 saniyelik video ile hiç bir bilimsel dayanağı olmayan ateizmin..
Osmanlı döneminin vazgeçilmez içeceği! Bağırsaklar için adeta şifa deposu
Aktüel

Osmanlı döneminin vazgeçilmez içeceği! Bağırsaklar için adeta şifa deposu

Salep kış aylarının vazgeçilmez içeceği. Salebi paketle almak yerine aktarlardan sade toz hali alınarak evde pratik bir şekilde hazırlayabil..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay