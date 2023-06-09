Japon devi Toyota'dan karar! Meksika'ya dev müthiş adım, dünyaya duyurdu: Milyar dolarlık stratejik yatırım

Toyota, Meksika'da hibrid araç üretimi için yatırım yapacakJapon otomobil üreticisi Toyota Motor, hibrid araç üretimi için Meksika'nın Guanajuato bölgesindeki fabrikasına ek yatırım yapacak.

Toyota yaptığı açıklamada "'Meksika pikabının' yeni versiyonu hibrit elektrikli olacak" dedi. Fonların, Kuzey Amerika pazarı için yeni Tacoma modelinin üretiminin uyarlanmasına yardımcı olacağı belirtildi.Toyota'nın fabrikayı duyurmasından bu yana Guanajuato'ya 1,2 milyar dolara yakın yatırım yaptığını belirten şirket, fabrikanın şu anda 2.500'den fazla kişiye istihdam sağladığını da sözlerine ekledi.Duyuru, Guanajuato valisi Diego Sinhue'nin Japonya'ya yaptığı ziyaretin ardından geldi.

Dünya çapındaki otomobil üreticileri, iklim değişikliğinin kötüleşen etkilerini azaltmayı amaçlayan daha sıkı emisyon kurallarına uymaya çalışırken üretimi içten yanmalı motorlardan daha fazla elektrikle çalışan araçlara kaydırıyor. borsatek'e göre: Önemli bir otomobil üretim merkezi olan Meksika'da çok sayıda elektrikli araç üretilse de, bunların çoğu ABD gibi ülkelere ihraç edilirken, kapsamlı bir şarj istasyonu ağından yoksun olan ülkenin büyük bölümündeki sürücüler için çok pahalı ve kullanışsız kalmaktadır.Mart ayında Tesla, elektrikli araç devi küresel üretimini genişletmeye çalışırken kuzeydeki Nuevo Leon eyaletinde bir "gigafactory" açacağını söyledi.