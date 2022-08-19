Japon bankasından 2023 için dolar tahmini
Japon MUFG Bank, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 2023 yılının ilk çeyreği için dolar tahmini yaptı.
Japon MUFG Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indiriminin ardından yaptığı değerlendirmede dolar/TL kurunun gelecek yılın ilk çeyreğinde 20 seviyesini göreceğini belirtti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sürpriz faiz indirimi sonrası yabancı kurumların Türk lirasına ilişkin analizleri de gelmeye başladı.
Bu analizlerden birini Japon MUFG Bank yayımladı. Bankanın ekonomistleri gelecek yılın ilk çeyreğinde Dolar/TL 'nin 20 seviyesine çıkacağını öngördü.
Bankanın ekonomistleri faiz indirim kararı sonrasında dolar/TL'deki görece sınırlı hareketin, TCMB'nin politika faizinin mevcut seviyesinin yeterli olduğu yönündeki mesajla ilgili olduğunu belirtti.