Jandarmaya "Gyrokopter" teslimatı

Gyrokopter, kısa pistlerden havalanan, yüksek yan rüzgar limitine sahip özel bir hava aracı. Genellikle sportif havacılar tarafından kullanılıyor. Ancak yavaş yavaş polis, jandarma gibi kurumlarda da kendine yer buluyor.

Tören yapıldı

Tolga Özbek’in haberine göre Jandarma hava araçlarının boyandığı kırmızı-beyaz-mavi renklere sahip gyrokopterler için AutoGyro fabrikasında tören yapıldı. Fabrika yetkililerinin yanı sıra Alman sivil havacılık yetkilileri ile Aşağı Saksonya Sanayi ve Ticaret Odası temsilcileri de katıldı.

Pilotlar yan yana oturuyor

Cavalon Sentinel, AutoGyro’nun en çok satan modellerinden biri. Pilotlar yan yana oturarak görev yapıyor. Gyrokopterde düşük yakıt sarfiyatına sahip Rotax 915iS motorları kullanılıyor.

Hava araçlarında, gerçek zamanlı veri bağlantısına sahip yüksek çözünürlüklü gündüz, gece ve kızılötesi kamera sistemi dahil olmak üzere müşteri tarafından tanımlanan özel ekipman taşıyor.

Neden gyrokopter seçildi?

Öncelikli olarak gyrokopterin seçiliş amacı farklı bir hava aracı olmasının yanı sıra operasyon maliyetleri çok düşük bir araç. Yüksel uçuş maliyetine sahip helikopter yerine bu tür hava araçlarının kullanılması maliyetlerin düşürülmesine de katkı sağlıyor. Gyrokopter, yaklaşık 6 saat havada kalabiliyor. Menzili ise 600 km.