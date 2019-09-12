Jandarmanın "Cimri"si emekli oldu Jandarma ekipleriyle birlikte 10 yıldır görevlere katılan narkotik dedektör köpeği "Cimri" emekli oldu.

Jandarma ekipleriyle birlikte 10 yıldır görevlere katılan narkotik dedektör köpeği "Cimri" emekli oldu.

Jandarma Genel Komutanlığı, emekli olan narkotik dedektör köpeği Cimri için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 10 yıllık görev süresince 453 operasyona katılan "Cimri"nin 150 kilogramdan fazla uyuşturucu maddenin yakalanmasına katkı sağladığı belirtildi. "Cimri" emekliliğin ilk gününü mangalda sosis yaparak kutladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.