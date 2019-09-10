0553 313 94 23

Jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi altına alındı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı leylek tedavi altına alındı.

10 Eylül 2019 Salı 16:43
Jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi altına alındı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı leylek tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Mudurnu Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, Taşkesti-Akyazı karayolu üzerinde seyir halindeyken yol kenarında bir leyleğin hareket edemediğini gördü. Araçlarından inerek leyleğin yanına giden ekipler, yaralı leyleği araçlarına alarak veterinere götürüldü.


Veteriner tarafından tedavisi yapılan yaralı leylek, daha sonra Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Leyleğin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:43
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zarif'ten Trump'a Netanyahu'nun savaş çağrılarına karşı uyarı
    1. Zarif'ten Trump'a Netanyahu'nun savaş..
    2. "Türkiye'ye 6 milyar avronun ne..
    3. Döviz kurları
    4. Suluova 4. Etap TOKİ’de çalışmalar..
    5. Hamza Dağ: "CHP yangınların müsebbibi..
    6. Çorum'da usulsüz avlanan 16 kişiye 20..
    7. Kafasına kalasla vurulan kadın: “Pusu..
    8. Bahçede kenevirleri sularken yakalandı
    9. Minik Aysima için kampanya başlatıldı
    10. Bursa’da bu yollar kapalı
    11. Konya Barosu’ndan kuraklığı konu alan..
    12. Libya'da hükümet, BAE'yi sağlık..
    13. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi,..
    14. Süleyman Turan'ın vefatı
    15. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
    16. Lezzet Arası restoranı Mersin'de açıldı
    17. Vietnam'da aşırı yağışlar can aldı!
    18. Gürpınar Belediye Başkanı Tanış,..
    19. Başkan Yılmaz, yol çalışmalarını..
    20. Bugün hangi maçlar var? İşte, EURO..
    21. Abdurrahim Albayrak'a 6222'den ceza!
    22. Sancaktepe Yenidoğan’da bir okulda..
    23. Irak’ta, Aşure merasiminde izdiham:..
    24. Türkiye Yazarlar Birliği'nden acılı..
    25. GÜNCELLEME 2 - FETÖ'nün "mahrem..
    26. Taraftarlardan şehit Tufan Kansuva'nın..
    27. Vietnam'da şiddetli yağışların yol..
    28. İranlı futbol taraftarı ’Mavi Kız’..
    29. Düzenli muayene ile kadın..
    30. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!