Jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi altına alındı Bolu’nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı leylek tedavi altına alındı.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı leylek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, Taşkesti-Akyazı karayolu üzerinde seyir halindeyken yol kenarında bir leyleğin hareket edemediğini gördü. Araçlarından inerek leyleğin yanına giden ekipler, yaralı leyleği araçlarına alarak veterinere götürüldü.

Veteriner tarafından tedavisi yapılan yaralı leylek, daha sonra Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Leyleğin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

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