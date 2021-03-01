Jandarma’dan yeni T129 ATAK siparişi

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan projeye binaen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ana yükleniciliğinde geliştirilen T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, 2014 yılından beri Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet ediyor.

İçişleri Bakanlığı ise geçtiğimiz yıllarda; Jandarma Genel Komutanlığı için 18 adet, Emniyet Genel Müdürlüğü için ise 9 adet T129 ATAK siparişinde bulunmuştu. TUSAŞ tarafından şu ana kadar Jandarma Genel Komutanlığı’na 6 adet, Emniyet Genel Komutanlığı’na ise 2 adet T129 ATAK teslim edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, "Jandarma Genel Komutanlığı Taarruz Helikopteri Projesi" kapsamında ilave siparişte bulundu. İlave sipariş ile birlikte Jandarma, 18 adet yerine toplam 24 adet T129 ATAK helikopterine sahip olacak. Jandarma’ya teslim edilen ilk 6 adet ATAK, FAZ-I konfigürasyonundayken; yeni teslim edilecek helikopterlerin ise FAZ-II konfigürasyonunda olacağı tahmin ediliyor.

TUSAŞ tarafından şu ana kadar 65 adetten fazla T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri üretildi. Halihazırda; Türk Kara Kuvvetleri’nin 59’u kesin 32’si opsiyonel toplam 91 adet, İçişleri Bakanlığı’nın ise en az 33 adet ATAK siparişi bulunmakta.