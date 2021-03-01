  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Jandarma’dan yeni T129 ATAK siparişi
Teknoloji

Jandarma’dan yeni T129 ATAK siparişi

Jandarma Genel Komutanlığı, ilave TUSAŞ T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri siparişinde bulundu. Öte yandan Jandarma’ya şu ana kadar 6 adet T129 ATAK helikopteri teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 13:01:00 -
Jandarma’dan yeni T129 ATAK siparişi

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan projeye binaen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ana yükleniciliğinde geliştirilen T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, 2014 yılından beri Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet ediyor.

İçişleri Bakanlığı ise geçtiğimiz yıllarda; Jandarma Genel Komutanlığı için 18 adet, Emniyet Genel Müdürlüğü için ise 9 adet T129 ATAK siparişinde bulunmuştu. TUSAŞ tarafından şu ana kadar Jandarma Genel Komutanlığı’na 6 adet, Emniyet Genel Komutanlığı’na ise 2 adet T129 ATAK teslim edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, "Jandarma Genel Komutanlığı Taarruz Helikopteri Projesi" kapsamında ilave siparişte bulundu. İlave sipariş ile birlikte Jandarma, 18 adet yerine toplam 24 adet T129 ATAK helikopterine sahip olacak. Jandarma’ya teslim edilen ilk 6 adet ATAK, FAZ-I konfigürasyonundayken; yeni teslim edilecek helikopterlerin ise FAZ-II konfigürasyonunda olacağı tahmin ediliyor.

TUSAŞ tarafından şu ana kadar 65 adetten fazla T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri üretildi. Halihazırda; Türk Kara Kuvvetleri’nin 59’u kesin 32’si opsiyonel toplam 91 adet, İçişleri Bakanlığı’nın ise en az 33 adet ATAK siparişi bulunmakta.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'deki sır istifanın gizemi çözüldü
Gündem

CHP'deki sır istifanın gizemi çözüldü

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar hakkında yaptığı açıklamada istifa nedenini bi..
ALES 2 sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

ALES 2 sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuç ekranı | Aralık ayında yapılması planlanan ALES/2 koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmişti. Alınan tedbirlerin ardından ALES/2 ..
Resmen duyurdular! Rusya ve Suudi Arabistan'dan flaş hamle
Dünya

Resmen duyurdular! Rusya ve Suudi Arabistan'dan flaş hamle

Suudi Arabistan ve Rusya'nın S-400'lerin alımına ilişkin olarak görüşme yaptığı duyuruldu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay