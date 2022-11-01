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Yerel Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Yerel

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 445 gram kubar esrar ve 100 gram kenevir tohumu ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 16:05:00 -
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde yapılan operasyonda 1 kilo 445 gram kubar esrar ve 100 gram kenevir tohumu ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Adiller ve Büyükyayalar köyünde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Bir ihbar üzerine her iki köyde 3 ayrı şahsın evlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 445 gram kubar esrar ile 100 gram kenevir tohumunun yanı sıra 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alındılar

Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.Ü.(27), Z.S.(61), ve S.Ö.(27) gözaltına alınarak ilçe Jandarma Komutanlığında sorguları devam ediyor.

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