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Aktüel

Jandarmadan Trafik Haftası paylaşımı

Yeniakit Publisher
2020-05-02 12:16:38 -
Jandarmadan Trafik Haftası paylaşımı

ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığı, "Trafikteyken harfiyen kurallara uyun ve lütfen bu yolda hep birlikte olduğumuzu unutmayın" uyarısında bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarında, 2-8 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla trafik ekiplerinin görüntülerinin olduğu video klip paylaşıldı.

Komutanlığın Twitter hesabındaki "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" başlıklı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı olarak bizler, her zaman olduğu gibi, 2-8 Mayıs Trafik Haftası’nda da sizlerin güvenliği için görev başında olacağız. Siz de trafikteyken harfiyen kurallara uyun ve lütfen bu yolda hep birlikte olduğumuzu unutmayın."

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