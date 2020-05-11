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Aktüel

Jandarma’dan şehit annelerine ziyaret

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında ikamet eden şehit annelerini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:49:59 -
Jandarma’dan şehit annelerine ziyaret

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında ikamet eden şehit annelerini ziyaret etti.


Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ve ailelerini ziyaret etti. Korona virüs salgını nedeniyle devam eden sokağa çıkma kısıtlanmasından etkilenen anneler, karşılarında jandarma ekiplerini görünce duygusal anlar yaşadı. Anneler, kendilerini unutmayan jandarma görevlilerine teşekkür ettiler.

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