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Aktüel

Jandarmadan sahte alkol imalatına baskın

Manisa’nın Akhisar ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda litrelerce sahte alkol ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 21:53:37 -
Jandarmadan sahte alkol imalatına baskın

Manisa’nın Akhisar ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda litrelerce sahte alkol ele geçirildi.


Edinilen bilgiye gör, Kayalıoğlu Mahallesi’nde T.H. (42) isimli şahsın sahte alkol imalatı ve satışı yaptığı yönünde istihbari bilgi alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheliye ait eve operasyon yaptı. Ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda 45 litre etil alkol, 3 litre anason, 100 miligram viski kiti, 27 litre sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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