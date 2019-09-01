Jandarmadan operasyon! Kilolarca esrar ele geçirildi Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 66 kilo 705 gram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 66 kilo 705 gram esrar ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bismil ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbari çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, Ağıl Mahallesi mevkisinde 4 torba içerisinde 66 kilo 705 gram esrar bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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