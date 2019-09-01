Jandarmadan operasyon! Kilolarca esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 66 kilo 705 gram esrar ele geçirildi.01 Eylül 2019 Pazar 12:16
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 66 kilo 705 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bismil ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbari çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, Ağıl Mahallesi mevkisinde 4 torba içerisinde 66 kilo 705 gram esrar bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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