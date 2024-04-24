Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi! Kurallar tek tek anlatıldı
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından 48 öğrenciye trafik kuralları ile ilgili eğitim verildi.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çatalzeytin ilçesi Paşalı İlköğretim Okulunda eğitim gören 48 öğrenciye temel trafik kuralları ile ilgili eğitim verildi.
Eğitimde öğrencilere emniyet kemeri, servis araçlarına binme ve inme, karşıdan karşıya geçme, bisiklet kullanma kuralları ve yayaların uyması gereken kurallar hakkında bilgi verildi. Eğitim sonunda çeşitli hediye ve trafik dedektif kartları dağıtıldı.