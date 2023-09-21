  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gezi zekalılara kapak olsun! İşte Türkiye’nin Avrupa’daki ve dünyadaki sırası

Ankara Halk Ekmek’teki bakteri skandalına tepki çığ gibi... Vatandaşa zehir yediriyorlar!

MSB'den Azerbaycan açıklaması: Tüm imkanlarımızla ve daima

BM Genel Kurulu’nda fuhuş rezaleti! Eski Türkiye olsa bu skandala karışan kişiler olurdu

F-35'lerle ilgili dünyayı ayağa kaldıran itiraf! Duyan derin bir oh çekip 'İyi ki Türkiye almamış' diyecek

LGBT lobisine tepkiler büyüyor! Kanadalılar ayaklandı: Kirli ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin

11 milyon takipçili Avrupalı bilim insanı sonucu İslam’a bağladı! Orta Doğu’da neden kanser vakası daha az?

Suudi Veliaht Prens açıkça itiraf etti! 'İsrail ile...'

Bakmaya doyamayacaksınız! İşte dünyanın en güzel şehirleri

Su arıyordu! Bahçesinden bir anda doğalgaz fışkırmaya başladı... Tüm köylüler şokta
Yerel Jandarmadan nefes kesen operasyon! Yunanistan'a kaçmaya çalışırken enselendiler
Yerel

Jandarmadan nefes kesen operasyon! Yunanistan'a kaçmaya çalışırken enselendiler

Yeniakit Publisher
2023-09-21 18:46:00 -
Jandarmadan nefes kesen operasyon! Yunanistan'a kaçmaya çalışırken enselendiler

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir kamping alanında saklanan ve yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçış hazırlığında bulunan 4 FETÖ üyesi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ayvacık ilçesi Ahmetçe köyünde bir kamping alanına FETÖ operasyonu düzenlendi. Operasyonda 15 Temmuz hain darbe girişimine katılan ve "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan haklarında aranması bulunan FETÖ üyesi R.A., Ö. A., R.Ç. ve H.T. Yunanistan Midilli Adası'na kaçış hazırlığında oldukları sırada nefes kesen bir operasyonla kaldıkları kampingde yakalandı.

 

Cezaevine gönderildiler

4 FETÖ üyesinin üzerinde yapılan aramada 111 bin 850 TL, 2 bin 750 dolar ve 150 euro para ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Atatürk Havalimanındaki kalkışmaya katılan 4 FETÖ şüphelisinin müebbet hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

5 organizatör adliyeye sevk edildi

Operasyonda ayrıca, FETÖ üyesi şüphelilerin barınma ve yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçişlerini organize eden İ.Ç., İ.Ö.E., V.Ü., Ü.İ. ve F.A. da gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 5 organizatör adliyeye sevk edildi.

Hiranur Vakfı iftirasını manşetten düşürmemişlerdi... FETÖ'cü doktoru haber bile yapmadılar!
Hiranur Vakfı iftirasını manşetten düşürmemişlerdi... FETÖ'cü doktoru haber bile yapmadılar!

Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hiranur Vakfı iftirasını manşetten düşürmemişlerdi... FETÖ'cü doktoru haber bile yapmadılar!

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ'cü enselendi
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ'cü enselendi

Yerel

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ'cü enselendi

6 yıldır aranıyordu! FETÖ'nün sözde büyük bölge imamı yakalandı
6 yıldır aranıyordu! FETÖ'nün sözde büyük bölge imamı yakalandı

Aktüel

6 yıldır aranıyordu! FETÖ'nün sözde büyük bölge imamı yakalandı

Cihat Yaycı Paşa'dan çok önemli FETÖ uyarısı!
Cihat Yaycı Paşa'dan çok önemli FETÖ uyarısı!

Gündem

Cihat Yaycı Paşa'dan çok önemli FETÖ uyarısı!

Ankara'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Ankara'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Yerel

Ankara'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23