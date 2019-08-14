Jandarmadan drone ile trafik denetimi Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramında jandarma ekiplerince drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramında jandarma ekiplerince drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Onikişubat ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi girişinde drone ile trafik denetimi yapıldı. Trafik polisi ekiplerinin de katıldığı ortak denetimde, kural ihlali yapan 16 araca cezai işlem uygulandığı ve trafik denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

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