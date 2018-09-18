Jandarmadan 7 bölgede operasyon! 84 kişi yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 84 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Demirköy, Kofçaz ve Babaeski ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler 7 ayrı bölgede yaptıkları çalışmada, İran, Pakistan, Irak ve Afganistan uyruklu 84 kişiyi yakaladı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Göçmenler işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yabancı uyruklu kişilere yardım ettiği iddia edilen 1 şüpheli ise tutuklandı.