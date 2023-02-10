Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’ne akademik kadro alınacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) kadrolarında 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesindeki genel hükümler ve 30044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda, Ek çizelgede belirtilen bölümlere Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurularda hazırlanacak formlar ve ayrıntılı bilgi JSGA Başkanlığı web sayfasında bulunmaktadır. (www.jsga.edu.tr) Her aday ancak bir kadroya müracaat edebilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış olan lisans, lisansüstü, doktora diplomalarının veya öğrenim belgelerinin denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanması şarttır.
BAŞVURU ADRESİ : Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı 06805 Beytepe/Çankaya/Ankara
Tel : 0(312) 464 4275/4276/6401
İlan Başlangıç Tarihi : 10 Şubat 2023
Son Başvuru Tarihi : 13 Mart 2023
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