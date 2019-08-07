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Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon

Şırnak'ta iki askeri personeli yaralayan teröristlerden biri daha jandarma ve MİT tarafından düzenlenen ortak operasyonla etkisiz hale getirildi

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:26
Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon

ANKARA (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesi Ortaköy Jandarma yol arama noktasına saldırarak iki jandarma personelini yaralayan teröristlerden biri daha Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafındangerçekleştirilen ortak operasyonla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ve MİT, 26 Temmuz'da Şırnak'ın Silopi ilçesi Ortaköy Jandarma yol arama noktasında iki jandarma personelini yaralayan PKK/KCK terör örgütünün sözde Cudi cephesine bağlı teröristleri takibe aldı.

Ortak operasyon sonucu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri daha Cudi Dağı'nda etkisiz hale getirildi.

Söz konusu PKK'lı teröristlerden biri 28 Temmuz'da Şırnak İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonla Cudi Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilmiş, yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli de tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:26
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. Jandarma Genel Komutanlığı
  3. Milli İstihbarat Teşkilatı
  4. MİT

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