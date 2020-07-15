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Aktüel

Jandarma Silivri'de pazarda koronavirüs tedbirlerini denetledi

Yeniakit Publisher
2020-07-15 17:58:57 -
Jandarma Silivri'de pazarda koronavirüs tedbirlerini denetledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri'de halk pazarında sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı.

Gümüşyaka Mahallesi'nde kurulan halk pazarında, asayiş ve trafik timlerinin de katılımıyla denetim yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşları ve esnafı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda uyardı.

Esnafın tedbirlere uyup uymadığını kontrol eden jandarma ekiplerine, Silivri Belediyesi Zabıta ekipleri de destek verdi.

Denetimlerde vatandaşların büyük bölümünün tedbirlere uyduğu görüldü.

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