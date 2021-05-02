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Gündem Jandarma raporlarına yansıdı: Yüzde 49'una HDP aracılık etti!
Gündem

Jandarma raporlarına yansıdı: Yüzde 49'una HDP aracılık etti!

Jandarma Genel Komutanlığı'nın terör örgütü PKK'nın kadınları nasıl istismar ettiğini anlattığı raporda HDP ile ilgili dikkat çeken ifadeler yer aldı. Raporda, terör örgütü PKK'ya katılan kadınların yüzde 49'una HDP'nin aracılık ettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 20:01:00 -
Jandarma raporlarına yansıdı: Yüzde 49'una HDP aracılık etti!

Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanan raporda, terör örgütü PKK'nın kurulduğu ilk günden itibaren kadın ve kadın kimliğini nasıl istismar ettiği, psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet uygulayarak, nasıl propaganda ve eylem aracı olarak kullanıldığı anlatıldı. Raporun hazırlanmasında, terör örgütünden ele geçirilen dokümanlar, örgütün sözde üst yönetimi tarafından kaleme alınan kitaplar ve müzahir basın organlarına verilen demeçler ile ikna çalışması sonrası teslim olan örgüt mensuplarının mülakatlarından faydalanıldı.

"10-15 yaşındaki çocuklar dağa kaçırıldı"

Eli kanlı terör örgütünün ailelerinden zorla kopararak dağa götürdüğü kız çocuklarının yaşadıklarının anlatıldığı raporda, 10-15 yaş aralığındaki çocukların kaçırılarak, 15-17 yaş aralığındaki çocukların ise manipülasyon ve propaganda yoluyla örgüte katılımlarının sağlandığı belirtildi. Teslim olan ve kaçan kadın örgüt üyelerinin ifadelerine yer verilen raporda, "Örgüte katılan kadınların çocuk denebilecek yaş grubu olan 10-18 yaş aralığında ve yüzde 52,8'inin ise ilkokul mezunu olduğu görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

"Örgüte katılımın yüzde 49'una HDP aracılık etti"

Raporda, terör örgütü PKK'ya katılan kadınların yüzde 49'una HDP'nin aracılık ettiği bilgisine değinildi. HDP'nin PKK'ya nasıl eleman kazandırdığı raporda şu şekilde yer aldı:

"Çocuk ve gençlerin HDP'nin il ve ilçe teşkilatları tarafından düzenlenen etkinliklere davet edilmeleri, parti il ve ilçe binalarında vakit geçirmeleri sağlanıyor. Bunun neticesinde hedef alınan çocuklar ve gençler ilk aşamada terör örgütüne aşina oluyor, sonrasında akran etkileşimiyle örgüte katılmaya özendiriliyor."

"5-6 yıl içinde örgütten kaçıyorlar"

Terör örgütünün dağ yapılanmasına çeşitli yöntemlerle katılmaları sağlanan kadınların bir çoğunun, psikolojik ve fiziksel şiddete dayanamayarak, ölümü göze alarak örgütten kaçtığının anlatıldığı raporda, "PKK/YPG kamplarında kadınlara yönelik kötü muamele, eşitsizlik ve adaletsizlik, haksız tutuklamalar, darp, taciz ile tecavüz istismarıyla örgütün gerçek yüzünü gören kadınların en fazla 5-6 yılın ardından örgütten kaçışlar görülmektedir" denildi.

Raporda, örgüt içindeki infaz ve intihar olayları ise, "PKK/KCK terör örgütü içerisinde yaşanan intihar ve infaz olayları, örgütün sözde üst düzey yönetimi tarafından gizlenmekte, hatta 'çatışmada öldü' şeklinde yalan haberlerle üstü örtülmektedir. Kötü muamele, taciz, istismar ve tecavüz olaylarıyla karşılaşan kadın örgüt mensupları, yaşadıkları bunalım ve depresyondan kaçış yolu olarak intiharı seçmektedir" ifadeleriyle açıklandı.

 

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