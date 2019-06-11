Jandarma personeli kan bağında bulundu

Kilis’te Jandarmanın 180’ inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında jandarma personeli tarafından kan bağışında bulunuldu.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Jandarma Genel Komutanlığının 180’ inci kuruluş yıl dönümü kapsamında kan bağışı kampanyası yapıldı. Kilis Kızılay Kan Merkezi koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına gelen Kan Merkezi yetkilileri tarafından oluşturulan stanttajandarma personeli ban bağışında bulundu. Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, Jandarmanın 180’ inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle jandarma personelinin kan bağışında bulunduğunu ifade ederek, “Kan bağışında bulunanlar hem insanlık görevini yerine getirmekte hem de sağlığı ile ilgili bilgi sahibi olmaktadır. Unutulmaması gerekir ki kan herkese bir gün lazım olabilir. Bu nedenle herkesi kan vermeye çağırıyorum. Kilislilere her zamanki gibi gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Unutulmaması gerekir ki bir gün bize de kan gerekebilir. Kan Ver Hayat Kurtar kampanyası devam ediyor. Destek veren resmi kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm Kilislileri kampanyaya katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.