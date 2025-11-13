  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Jandarma operasyonunda tarihi eserler ele geçirildi
Jandarma operasyonunda tarihi eserler ele geçirildi

Jandarma operasyonunda tarihi eserler ele geçirildi

Konya'da jandarma ekipleri tarihi eserleri ele geçirenlere baskın yaptı. İşte ele geçirilenler...

Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesinde 5 Kasım 2025 tarihinde KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda alınan duyum neticesinde, 3 şahsın Namık Kemal Mahallesinde bulunan ikamet adreslerinde ve araçlarında arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; 99 adet muhtelif dönemlere ait sikke ve obje, 2 adet dedektör, 1 adet alan tarama yeraltı görüntüleme cihazı, 2 adet kazma, 1 adet balyoz ele geçirildi.

Bahse konu olayda ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli 3 şahıs ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

