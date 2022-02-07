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Gündem Jandarma olmasaydı millete sahte kol saati takacaklardı
Gündem

Jandarma olmasaydı millete sahte kol saati takacaklardı

Kaçakçılıkla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca düzenlenen operasyon ile 740 adet sahte kol saati ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 14:50:00 -
Jandarma olmasaydı millete sahte kol saati takacaklardı

 YENİ AKİT  ANKARA 

Kaçakçılıkla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca düzenlenen operasyon ile 740 adet sahte kol saati ele geçirildi.

Konuya ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “#İstanbul İl #Jandarma Komutanlığınca, ünlü saat markalarının taklidi olan kol saatlerini yasa dışı yollarla ülkemize getirerek satma hazırlığında olan şahsa düzenlenen operasyonda, 740 adet sahte kol saati ele geçirilerek 1 şüpheli yakalanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

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