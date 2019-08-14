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Jandarma mesire alanındaki vatandaşları uyardı

Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramında mesire alanı ve ormanlık alanlar piknik için tercih edilirken, jandarma ekipleri yakılan ateşlerin söndürülmesi konusunda vatandaşları uyardı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:05
Jandarma mesire alanındaki vatandaşları uyardı

Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramında mesire alanı ve ormanlık alanlar piknik için tercih edilirken, jandarma ekipleri yakılan ateşlerin söndürülmesi konusunda vatandaşları uyardı.


Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bayram nedeniyle yoğun ilgi gören mesire alanları ve ormanlık alanlar kontrol edildi. Ekipler vatandaşlar ile bayramlaşırken, vatandaşların yaktıkları ateşi söndürmeleri konusunda ise uyarılarda bulundu.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:05
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