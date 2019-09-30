Jandarma Komutanlığı 86 Korucu alımı ne zaman? Korucu başvurusu nasıl yapılır?

Bahçesaray İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yayınlanan duyuruda mezuniyet şartı olmadan 86 korucu alımı yapılacağı belirtildi. Jandarma Komutanlığı Korucu alım şartları nelerdir? Korucu başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

Bahçesaray İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bir duyuru yayınlandı. Yayınlanan duyuruda, mezuniyet şartı aranmaksızın, askerlik yapmış ve okuma yazma bilen kişilerin belli nitelikler taşımaları şartı ile güvenlik koruyucu olarak işe alımının yapılacağı bildirildi.

Van'ın Bahçesaray İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde 86 personel alımı gerçekleştirilecek.

Başvuru Şartları Nelerdir?

T.C. vatandaşı olmak,

Erkek adaylar için Askerlik hizmetini yapmış olmak,

40 Yaşından büyük olmamak,

Okuryazar olmak,

Kamu haklarından mahkum bulunmamak,

6. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesinin 1'inci fıkrasında yazılı; halkınsosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini,diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkumolmamak,

7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmaküzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşıişlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancıkötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariçkaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleriniaklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurmasuçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

8- 3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bukonuda hüküm giymemiş olmak,

9- Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

10-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akılhastalığı bulunmamak,

11-Siyasi parti üyesi olmamak,

12-Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelenorganlarında görevli olmamak,

13-Hali hazırda görevlendireceği köyde ikamet etmek, (01.08.2019 tarihinden itibaren adres değişikliği kabul edilmeyecektir.)

Başvuru nasıl yapılır?

İlgili başvuru için son gün 30 Eylül 2019 olup İstekliler, Bahçesaray ilçe Kaymakamlığı Resmi internet Sitesinden, ya da linke tıklayarak; Bahçesaray Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğündenya da Bahçesaray İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde müracaat etmesi istenmektedir.

Başvuru Kılavuzu İçin Tıklayınız...

Alım yapılacak köyler

Son başvuru tarihi 30 Eylül

İlana başvurular geçtiğimiz hafta başladı ve 30 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek. Başvuru yapmak isteyen adayların Bahçesaray Kaymakamlığına dilekçe ile müracaatını yapması gerekmektedir.