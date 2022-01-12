Jandarma kayıp zihinsel engelli vatandaşı ailesine kavuşturdu

YENİ AKİT ANKARA

Afyon il jandarma komutanlığı personeli, köpek timi, AFAD ve AKUT, ailesi tarafından kayıp olduğu bildirilen zihinsel engeli bulunan bir vatandaşı bularak ailesine teslim etti.

Jandarma Genel Komutanlığı resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Afyonkarahisar’da kayıp olduğu ailesi tarafından bildirilen zihinsel engelli bir vatandaşı bularak ailesine teslim ettiğini duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Afyonkarahisar Dinar'da kaybolduğu öğrenilen zihinsel engelli bir vatandaşımız, İl Jandarma Komutanlığı personeli, köpek timi, AFAD ve AKUT görevlileri ile vatandaşlarımız tarafından yapılan arama sonucu bir gün sonra bulunarak ailesine teslim edilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.