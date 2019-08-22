Jandarma inceleme başlattı! Traktörün altında kalan sürücü can verdi
Niğde'de direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole yuvarlanan traktörün altında kalan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.22 Ağustos 2019 Perşembe 15:13
Niğde’de devrilen traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla yayla yolunda R.Ş. (45) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak devrildi.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörün altında kalan Ramazan Şenses’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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