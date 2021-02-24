Jandarma Genel Komutanlığı 4 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek. Sözleşmeli yazılım geliştirme uzman alımı yapacak olan Jandarma Genel Komutanlığı’nın başvuruları ne zaman alacağı ve alımları ne zaman yapacağı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı ne zaman? Sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuruları ne zaman? Sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?