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Ekonomi Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı ne zaman?
Ekonomi

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığı 4 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek. Sözleşmeli yazılım geliştirme uzman alımı yapacak olan Jandarma Genel Komutanlığı’nın başvuruları ne zaman alacağı ve alımları ne zaman yapacağı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı ne zaman? Sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuruları ne zaman? Sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-02-24 23:30:00 -
Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemler Başkanlığı emrine personel alınacağı belirtildi.

Söz konusu alımlar Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilecek. Adaylar bilişim personeli kadrosunda sözleşmeli kamu personeli olarak görev alacak.

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımları için yayımlanan ilanda başvuru esaslar ve şartları belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli bilişim personeli ilanı için TIKLAYIN

Sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuruları ne zaman?

Sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvurular 25 Şubat tarihinde başlayacak. Söz konusu başvurular 11 Mart 2021 tarihi saat 16.00’da tamamlanacak.

Sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Söz konusu başvurular sadece internet adresinden ‘‘Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’’ üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecektir. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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