Jandarma Genel Komutanlığı açıkladı! Mahmut Tanal'ın peşinden koştuğu 2 jandarma personeli açığa alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde günlerdir eylem düzenleniyor.

Kolluk kuvvetlerine karşı toplanan gruba destek veren CHP'li isimler, bölgede provokatif hareketlerde bulundu.

Bu isimlerden biri de CHP'nin Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal.

Tanal, bölgede kimlik kontrolü yapan jandarma personeliyle tartışarak 'eşkıya' benzetmesi yaptı.

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Bu sırada iki jandarma personelini kovalayan Tanal'ın o anları sosyal medyada tepki çekti.

İki personel açığa alındı

Jandarma Genel Komutanlığı da yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, CHP'li Mahmut Tanal'dan kaçan iki jandarmanın açığa alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen saha çalışmalarını ve hukuka uygun olarak alınan önleyici tedbirleri engellemek ve provoke etmek isteyen, kolluk kuvvetlerine saldıran ve direnen 40 provokatör ve eylemci şahıs Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmış olup şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir.

Milletvekili Mahmut Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan iki jandarma personeli açığa alınmıştır.

Milletvekili Mahmut Tanal, 29 Temmuz2023 günü çalışma alanına gelerek yasal mevzuat çerçevesinde ve hukuka uygun olarak aldığı tedbirleri yerine getiren tarihi şan ve şerefle dolu Jandarma Teşkilatının personelinin saldırgan ve provokatif davranışlar bulunmuştur. Kahraman Türk Jandarmasına karşı sarf etmiş olduğu mesnetsiz ve hakaret içeren söylemlerinden dolayı Milletvekili Mahmut Tanal hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir.