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Jandarma etten duvar ördü... Gergin anlar

Aksaray'da taş ocağından yük taşıyan kamyonların yollarına zarar verdiğini ve ocaktaki patlamalar sırasında çıkan gürültüden rahatsız olduklarını belirten köylüler, yolu kapatıp, eylem yaptı. Yolu yaklaşık 1 saat kapatan köylüler, İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık ile görüştükten sonra eylemi sona erdirdi.

01 Şubat 2019 Cuma 06:24
Jandarma etten duvar ördü... Gergin anlar

Aksaray'da köylüler bıktıkları maden ocaklarını protesto etti.

Merkeze bağlı Gözlükuyu köyünde oturan yaklaşık 100 kişi, yakındaki taş ocağından yük taşıyan kamyonların, köyün içinden geçen yolu kullandığını ve araçların tonajları nedeniyle yolda çukurlar oluştuğunu, ayrıca ocaktaki patlamalar sırasında çıkan gürültüden rahatsız olduklarını belirtti. Durumu protesto eden köylüler, kamyonların geçtiği yolu traktörleriyle kapattı. Yolun kapatılmasıyla, taş ocağına giden kamyonlar geçemedi. Cep telefonuyla kaydedilen eylemin sona erdirilmesi için bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Köylüler, jandarmaya tüm sorunların ortadan kalkması için taş ocağının kapatılmasını istediklerini söyledi. Yaklaşık 1 saat süren eylemin ardından köylüler, İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık ile yaptıkları görüşme sonucunda yolu tekrar ulaşıma açtı. Taş ocağından yük taşıyan kamyonların ise kullanacakları başka bir alternatif olmadığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 06:24
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