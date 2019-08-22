Jandarma dergisi çocukları dağıtıldı Kilis’te, çocuklara dergi dağıtan jandarma personeli öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Kilis’te, çocuklara dergi dağıtan jandarma personeli öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Motosiklet Timleri, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen jandarma çocuk dergilerinin dağıtımı yapıldı. Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Kurtaran, Kolpınar, Tahtalıkaradut, Hüseyinoğlu köyleri ilePolateli İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Ömeroğlu, Yeniyapan, Mağracık ve Bağarası köylerine Jandarma Çocuk Dergisi ulaştı. Çocuklar jandarma personeline yoğun ilgi gösterdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.