Jandarma bekçi alımı 2020 ne zaman yapılacak?

Eklenen madde ile jandarma teşkilatına bekçi kadrosu da eklendi ve artık yeni dönem alımlarında bekçiler jandarma bünyesinde de çalıştırılabilecek.

Söz konusu kanun maddesi şu şekilde:

"Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere, emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilir.

Emniyet ve jandarma teşkilatlarında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin amirleri meslek hiyerarşileri içinde tespit edilir."

İKAMET ŞARTI KONUŞULDU

TBMM 'de yapılan görüşmeler sırasında jandarma bünyesine yapılacak bekçi alımları ile ilgili açıklamalar geldi.

Yapılan açıklamada jandarma bekçi alımında mahalleden istihdam olacağına yer verildi. Yapılan açıklamada "Mahalleden olacak bekçi, mahallenin çocuğu olacak" ikamet şartı bu şekilde olacak ifadeleri kullanıldı.

Yeni dönem bekçi alımı ilan tarihi henüz açıklanmadı. Ancak yakın tarihte ilgili birimlerin oluşturulması ve ilanın açılması bekleniyor.