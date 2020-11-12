Jandarma astsubay alımları ne zaman?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sisteminden geçtiğimiz temmuz ayında jandarma astsubay başvuruları alınmıştı. En son temmuz ayında e-Devlet üzerinden yapılan alımlardan sonra Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'ndan 2020 jandarma astsubay alımları için henüz bilgi verilmedi.

Yeni Ekonomi Programı'nda kamuya 100 bin personel alınacağı ve bu personellerin başında sağlık ve güvenlik çalışanlarının olacağı bilgisi duyurulmuştu.

J. astsubay başvuruları ne zaman?

Jandarma astsubay alımı 2020 tarihinde temmuz ayında gerçekleşmişti. Tekrar jandarma astsubay alımları yapılması için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’ndan duyuru yapılması bekleniyor. Koronavirüsten dolayı güvenlikçi, bekçi gibi birçok güvenlik görevlisi alımı yapılacağı bilgisi Yeni Ekonomi Programı'nda belirtilmişti. 2020 yılında 35 bin kamu memuru alınacakken, 2021 yılı itibari ile 65 bin kamu çalışanı daha alınacağı bilgisi verilmişti. Bu açıklamaya göre alınacak personellerin başında; sağlık görevlisi, doktor, uzman doktor, hemşire gibi sağlık sektöründen alımlar olacak, daha sonra güvenlik çalışanları için kadro açılması bekleniyordu.

Yeni jandarma astsubay alımları için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’ndan henüz bir açıklama gelmedi. Bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.