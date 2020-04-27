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Yaşam

Jandarma 20 tanesiyle birlikte yakaladı! Martıyı vurmak pahalıya patladı

Manisa’da kaçak avlanarak martı vurduğu tespit edilen şahsa 16 bin lira para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri şahsı, 20 martı ile birlikte yakaladı.

2020-04-27 14:45:00 -
Jandarma 20 tanesiyle birlikte yakaladı! Martıyı vurmak pahalıya patladı

Manisa’da kaçak avlanarak martı vurduğu tespit edilen bir kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Müdürlüğü tarafından 16 bin TL para cezası kesildi.

Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve jandarma ekipleri kaçak avcılara göz açtırmadı. Manisa’nın Yunusemre ilçesi Göksu mevkiinde kaçak av yaptığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ö.H. isimli bir kişinin bölgede kaçak avlandığını tespit eden jandarma ekipleri, Ö.H.’yi 20 martıyla birlikte yakaladı. Ö.H.'ye kaçak avcılık yaptığı, ekosistemde tahribat ve eksiltme meydana getirdiği gerekçesiyle toplam 16 bin 303 lira para cezası ve tazminat bedeli uygulandı.

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