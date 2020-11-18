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Aktüel "JAmZZ Akbank Caz Festivali Genç Yetenekler Yarışması" sonuçlandı
Aktüel

"JAmZZ Akbank Caz Festivali Genç Yetenekler Yarışması" sonuçlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 10:47:56 -
"JAmZZ Akbank Caz Festivali Genç Yetenekler Yarışması" sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Akbank Caz Festivali kapsamında ilk kez 2011 yılında gerçekleşen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen "JAmZZ Akbank Caz Festivali Genç Yetenekler Yarışması"nın sonuçları belli oldu.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Türk caz sahnesinin önemli temsilcilerinden Alp Ersönmez, Cem Tuncer, Çağrı Sertel, Ediz Hafızoğlu, Elif Çağlar, Engin Recepoğulları, Ercüment Orkut, Ferit Odman, İlhan Erşahin, Kağan Yıldız ve Sibel Köse'den oluşan jüri, yarışmaya katılan genç caz müzisyenlerinin performanslarını değerlendirdi.

Amatör genç caz müzisyenlerinin, müzik kariyerinde farklı bir pencere açmak ve çalışmalarını daha geniş dinleyici kitlelerine ulaştırmaları amacıyla düzenlenen yarışmada, "En İyi Performans" kategorisinde Yunus Belgin, "En İyi Doğaçlama" kategorisinde Aslı Tan ve "En İyi Yorum" kategorisinde Atılgan Nalıncıoğlu birinci oldu.

Dereceye giren genç caz müzisyenler, 30. Akbank Caz Festivali kapsamında usta sanatçılarla aynı sahnede yer alarak festivalin bir parçası olma imkanı yakalamanın yanında Zuhal Müzik'ten çeşitli hediyeler ve Zuhal Müzik stüdyolarında kayıt imkanı kazandı.​​​​​​​



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