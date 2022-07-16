James Webb Uzay Teleskobu uzak bir gezegende su keşfetti

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA)’nın kontrolünde olduğu James Webb Uzay Teleskobu’ndan gelen veriler arasında sadece renkli fotoğraflar yoktu. James Webb, uzak bir gezegenin sisli atmosferinin detaylı bir fotoğrafını çekti. WASP-96 isimli bir gezegeni çevreleyen atmosferde, bulutların ve pusların kanıtlarıyla birlikte var olan suyun net bir fotoğrafını yakaladı.

Gündem Teknoloji programına konuk olan TUA Uzay Bilimleri Daire Başkanı Prof.Dr.İbrahim Küçük gelen ilk görüntülere dair “Astrofizik alanında önemli veriler elde ettik. Evrenin yaşının 13.8 milyar ışık yılı olduğunu biliyoruz ve biz şu an 13.1 milyar ışık yılına bakıyoruz. Yani 700, 800 milyonluk yaşa bakıyoruz. Teknolojinin bilimi destekleyecek şekilde nereye geldiğinin göstergesi. Gözlemler, kuramların gerçekleşmesinde önemli. Buradaki galaksiler toz şeklinde. Öte gezegen araştırmasıyla ilgili önemli haberler geldi. Özellikle astro fizik teorilerinin kanıtlanmasının sağlayacak önemli bilgiler mevcut..BigBang çok kısa süre sonrasına baktık.

Bizim ki gibi yıldızı olan bir gezegen, WASP-96 gezegenini gördük. Bu gezegen dünyadan çok büyük bir gezegen, 1150 ışık yılı uzaklıkta ve atmosferinde su bulundu. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Güneş benzeri uzak bir yıldızın yörüngesinde dönen sıcak, kabarık gaz devi olan WASP-96 isimli bir gezegeni çevreleyen atmosferde, suyun belirgin bir fotoğrafını yakaladı.Hubble Uzay Teleskobu’ndan çok daha değerli ve net görüntüleri kısa bir sürede elde ettik.Türkiye Uzay Ajansı olarak tüm bu çalışmaların takipçisiyiz.” açıklamasını yaptı.

Hubble Uzay Teleskobu, son yirmi yılda çok sayıda ötegezegen atmosferini analiz etmiş ve 2013'te ilk net su tespitini yakalamış olsa da Webb'in hızlı gelen ve daha ayrıntılı olan gözlemi, Dünya'nın ötesinde potansiyel olarak yaşanabilir gezegenleri keşfetme arayışında önemli bir gelişme

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