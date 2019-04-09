James Rodriguez'ten şaşırtıcı karar! Vatandaşlığını değiştirdi
Bayern Münih'te kiralık oynayan Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez İspanyol oldu.09 Nisan 2019 Salı 14:38
Bayern Münih'te kiralık oynayan Real Madrid'in Kolombiyalı oyuncusu James Rodriguez İspanya vatandaşı oldu.
Dün resmileşen kararla İspanyol olan Kolombiyalı futbolcunun bayrak üzerine yemin ettiği açıklandı. The Confidential'ın haberine göre futbolcunun İspanyol olmasıyla AB dışı statüsünden çıktığı öğrenildi.
İspanya'da takımlar en fazla 3 AB dışı oyuncu oynatabiliyor. James Rodriguez böylece bu engeli aşmış oldu. İki yıldır Bayern Münih'te kiralık olarak oynayan futbolcunun gelecek yıl Bayern'de kalıp kalmayacağı bir süredir konuşuluyor.
Alman ekibi James'le devam kararı alırsa 42 milyon euro bonservis ödemek zorunda.
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