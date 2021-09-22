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Spor James Rodriguez'in yeni adresi Katar oldu
Spor

James Rodriguez'in yeni adresi Katar oldu

Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez, Katar'ın El-Rayyan takımına transfer oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 20:23:00 -
James Rodriguez'in yeni adresi Katar oldu

Katar Birinci Futbol Ligi takımlarından El-Rayyan, İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen James Rodriguez'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Kolombiyalı milli futbolcu ve Everton ile anlaştıkları belirtildi. Rodriguez'in sözleşmesinin süresi ve bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi.

2014 FIFA Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan Rodriguez, Everton öncesi Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynadı.

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