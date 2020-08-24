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Spor James Maddison Leicester City'de kaldı
Spor

James Maddison Leicester City'de kaldı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 20:35:42 -
James Maddison Leicester City'de kaldı

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, yıldız oyuncularından James Maddison'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu.

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City'den yapılan açıklamada, 23 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Norwich City'den 2018 yılında transfer edilen ve Leicester City formasıyla 76 karşılaşmada 16 gole imza atan Maddison'ı Manchester United'ın transfer etmek istediği iddia ediliyordu.

Maddison, yüksek formunun ardından İngiltere Milli Takımı'na çağrılarak bir maçta görev aldı.

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