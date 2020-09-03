Jamaika’da seçmenler Kovid-19 önlemleri altında sandığa gidiyor

ANKARA (AA) - Jamaikalılar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri altında, genel seçimler için sandığa gidiyor.

Başbakan Andrew Holness’in geçen ay yaptığı çağrıyla erken seçime gidilen 2,9 milyonluk ülkede seçmenler yeni başbakan ve milletvekilleri için tercih yapacak.

Sandıklarda maske takılması zorunlu tutulurken, oy merkezlerinin girişinde seçmenlerin ateşleri ölçülüyor.

Sınırlarını turistlere açan Jamaika’da son haftalarda Kovid-19 vakalarında artışlar yaşanıyor.

Jamaika'da bugüne kadar 2 bin 822 vaka görülürken, salgın dolayısıyla 27 kişi hayatını kaybetti.

- Ülkenin başlıca sorunları

İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ve parlamenter demokratik sisteme sahip anayasal monarşi olan Jamaika’da parlamento Senato ve Temsilciler Meclisinden oluşuyor.

63 sandalyenin bulunduğu Temsilciler Meclisinde üyeler 5 yılda bir yapılan genel seçimlerle göreve geliyor.

Ülkedeki seçim kampanyalarında ekonomi, suçla mücadele ve Kovid-19 salgınına ilişkin tartışmalar ön plandaydı.

Bununla birlikte ülkenin karşı karşıya olduğu sorunlar arasında gençler arasında işsizlik ve eğitime erişim de yer alıyor.

- Öne çıkan adaylar

Öne çıkan adaylar arasında Jamaika İşçi Partisi (JLP) lideri ve 2016’dan bu yana Başbakanlık görevini yürüten Andrew Holness ve muhalefetteki Halkın Ulusal Partisi (PNP) lideri Peter Phillips bulunuyor.

Salgın, ekonomisi büyük oranda turizme bağlı olan ülkeyi ciddi oranda etkiledi.

Bununla birlikte Başbakan Holness, yaygın suç ve şiddet olayları ile yolsuzluk iddiaları dolayısıyla ciddi eleştirilere maruz kaldı.

PNP lideri Phillips ise yaptığı açıklamalarda, ülkedeki ekonomik durgunluk ile suç ve şiddetle mücadelede partisinin önemli bir alternatif olduğunu belirtiyor.