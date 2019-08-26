Jak meyvesi | Ağaçta yetişen 50 kiloluk meyvenin yararları

Güneydoğu Asya'nın kıyılarında, "ağaçta yetişebilen en büyük meyve" ünvanını taşıyan, dut ve incir ailesinin bir üyesidir.

Olgun bir jak meyvesinin ağırlığı, 50 kiloya kadar çıkabiliyor. Mango, muz ve ananas meyvelerinin tadına sahip olan jak, yumuşak ve yağlı bir yapıya sahip. 100 gramında ortalama 95 kalori bulunduran lifli bir meyvedir.

Jak meyvesinin yararları