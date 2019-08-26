Jak meyvesi | Ağaçta yetişen 50 kiloluk meyvenin yararları
Jak meyvesi nedir? Ağaçta yetişen büyük meyveler nelerdir? Ağaç karpuzu nedir? Sarı karpuz? Jak meyvesinin tadı nasıl? Sarı tropikal meyveler nelerdir? Jak meyvesinin yararları nelerdir? Jak meyvesi hangi hastalıkları tedavi eder?26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:39
Güneydoğu Asya'nın kıyılarında, "ağaçta yetişebilen en büyük meyve" ünvanını taşıyan, dut ve incir ailesinin bir üyesidir.
Olgun bir jak meyvesinin ağırlığı, 50 kiloya kadar çıkabiliyor. Mango, muz ve ananas meyvelerinin tadına sahip olan jak, yumuşak ve yağlı bir yapıya sahip. 100 gramında ortalama 95 kalori bulunduran lifli bir meyvedir.
Jak meyvesinin yararları
- Vücudu zinde tutar.
- İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
- Hücre oluşumunu destekler.
- İçerdiği potasyum sayesinde, kalp ve damar hastalıklarını kontrol altında tutar.
- Kansere karşı koruyucudur.
- Böbrekleri korur ve rahatlatır.
- Sindirim sistemini temizler ve bakteriden arındırır.
- Bağırsak florasını ve sistemini düzene sokar. Bağırsak tembelliğini önler.
- Kabızlığı durdurur.
- Kemik gelişimini destekler.
- Saçlara canlılık ve hacim verir.
- Ülseri ortadan kaldırır.
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