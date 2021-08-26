Bonservisi elinde olan İngiliz futbolcu Jack Wilshere, "Sokakta insanlar bana neden bir kulüpte oynamadığımı soruyor. Onlara kimsenin istemediğini söylüyorum. 9 yaşındaki oğluma kimsenin beni istemediğini anlatıyorum. Sürekli sakatlanacağımı düşünmeyen bir kulüp arıyorum" dedi.

Jack Wilshere kimdir hangi takımlarda oynadı?

Jack Wilshere 1 Ocak 1992'de dünyaya geldi. Sol ayaklı ve orta sahada görev alan Jack Wilshere

yaşadığı saklıklarla dikkatleri üzerine çekiyor. Alt yapı kariyerine 2001'de Arsenal'de başlayan Jack Wilshere 2008'de A takıma yükseldi. 2008-2018 yılları arasında Arsenal formasıyla 198 maça çıkan Jack Wilshere 14 gol atıp 30 asist yaptı.

9 Temmuz 2018'de Jack Wilshere, Arsenal'den Webt Ham'a bedelsiz olarak transfer oldu. West Ham'da 19 maça çıkan futbolcu 1 gol atıp 1 asist yaptı. Jack Wilshere 5 Ekim 2020'de West Ham'dan ayrıldı ve bir süre kulüp bulamadı.

18 Ocak 2021'de Bournemouth ile anlaşan futbolcu 1 1 Temmuz 2021'de bu kulüple de yollarını ayırdı.