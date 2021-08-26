Jack Wilshere kimdir hangi takımlarda oynadı?
Jack Wilshere futbolu bıraktı mı? Bir dönem Fenerbahçe'nin gündeminde olan Jack Wilshere ,hiçbir kulübün kendisiyle ilgilenmediğini ve futbolu bırakmayı düşündüğünüaçıkladı. Bu sözlerin ardından pek çok kişi "Jack Wilshere kimdir?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Jack Wilshere kimdir? Jack Wilshere kaç yaşında?
Bonservisi elinde olan İngiliz futbolcu Jack Wilshere, "Sokakta insanlar bana neden bir kulüpte oynamadığımı soruyor. Onlara kimsenin istemediğini söylüyorum. 9 yaşındaki oğluma kimsenin beni istemediğini anlatıyorum. Sürekli sakatlanacağımı düşünmeyen bir kulüp arıyorum" dedi.
Jack Wilshere kimdir hangi takımlarda oynadı?
Jack Wilshere 1 Ocak 1992'de dünyaya geldi. Sol ayaklı ve orta sahada görev alan Jack Wilshere
yaşadığı saklıklarla dikkatleri üzerine çekiyor. Alt yapı kariyerine 2001'de Arsenal'de başlayan Jack Wilshere 2008'de A takıma yükseldi. 2008-2018 yılları arasında Arsenal formasıyla 198 maça çıkan Jack Wilshere 14 gol atıp 30 asist yaptı.
9 Temmuz 2018'de Jack Wilshere, Arsenal'den Webt Ham'a bedelsiz olarak transfer oldu. West Ham'da 19 maça çıkan futbolcu 1 gol atıp 1 asist yaptı. Jack Wilshere 5 Ekim 2020'de West Ham'dan ayrıldı ve bir süre kulüp bulamadı.
18 Ocak 2021'de Bournemouth ile anlaşan futbolcu 1 1 Temmuz 2021'de bu kulüple de yollarını ayırdı.