Jack Grealish kimdir kaç yaşında? Jack Grealish hacemat mı yaptırdı?
Pek çok kişi Manchester City forması giyen Jack Grealish'in kim olduğunu kariyerini araştırıyor. Peki, Jack Grealish kimdir sağlık durumu nasıl?
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Jack Grealish'in hacamat yaptırdığı öğrenildi. İngiliz futbolcu, hacamat yaptırdığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Peki, Jack Grealish kim?
Jack Grealish kimdir kaç yaşında?
Jack Grealish, 10 Eylül 1995'te İngiltere'de dünyaya geldi. Orta saha mevkiinde forma giyen futbolcu, Manchester City'e 5 Ağustos 2021'de transfer oldu. Jack Grealish, mavilerle 49 maça çıkıp 7 gol attı.