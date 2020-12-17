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Ekonomi Jabra Elite 85t, n11.com'da satışta
Ekonomi

Jabra Elite 85t, n11.com'da satışta

Yeniakit Publisher
2020-12-17 11:14:12 -
Jabra Elite 85t, n11.com'da satışta

İSTANBUL (AA) - Jabra'nın arama ve müzik deneyimi sunan yeni kablosuz kulak içi kulaklığı Elite Active 85t, n11.com'da satışa sunuldu.

n11.com açıklamasına göre, Aktif Gürültü Önleme (ANC) teknolojisiyle duyulmak istenmeyen gürültüleri önleyen ürün, HearThrough özelliğiyle de çevredeki seslerin istenilen seviyede duyulmasını sağlıyor.

Kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği birinci sınıf ürünlerle ideal ses çözümleri sunan Jabra'nın yeni ürünü Elite 85t, n11.com'da satışa sunuldu. Benzeri görülmemiş bir müzik dinleme ve arama deneyimi için geliştirilen Jabra Elite 85t, dış seslerin tam olarak kontrol edilebilmesini sağlamak için pazardaki en gelişmiş gürültü önleme teknolojisiyle tasarlandı.

- Duyacağınız tüm sesler artık kontrolünüzde

Ses seviyesindeki değişiklikleri algılama biçimine göre özel olarak tasarlanan Jabra Elite 85t, ANC özelliğiyle duymak istenmeyen gürültüleri önlüyor. Gelişmiş dijital ANC teknolojisi, duyulmak istenmeyen gürültüyü önlemek için her bir kulaklıkta iki mikrofon kullanıyor. HearThrough adı verilen, tamamen ayarlanabilir şeffaf mod özelliği ise tek bir düğmeyle kullanıcının çevredeki sesleri istenilen seviyede duymasını sağlıyor.

Jabra Elite 85t, kullanıcısına Jabra Sound+ uygulamasındaki ayarlanabilir kaydırma butonunu kullanarak ANC ve HearThrough için mükemmel seviyeyi seçme ve kulaklıktaki düğmeyi kullanarak ses seviyeleri arasında hızlıca geçiş yapma imkanı sunuyor.

- Kişisel işitme profiline göre uyarlanmış mükemmel bir müzik deneyimi

12 mm hoparlör, özelleştirilebilir ekolayzer ve zengin, renkli ses için AAC ve SBC codec'leri ile çok küçük bir gövdede güçlü bir bass deneyimi sunan Jabra Elite 85t, MySound özelliğiyle uygulama içinden erişilebilen işitme testiyle kullanıcısının sesini optimize edip yapılandırıyor ve bu sesi kulaklıkta kalibre ederek kişisel işitme profiline göre uyarlanmış bir müzik deneyimi vadediyor.

Arama kalitesinden ödün vermek istemeyen kullanıcılar için özel olarak tasarlanan Jabra Elite 85t, 3 adet profesyonel sınıf mikrofonuyla kullanıcısının arama yaparken kendi sesini de duyması için özel olarak tasarlandı. En gelişmiş batarya verimliliği kullanılarak geliştirilen ürün, ANC açık iken tek bir şarjla 5,5 saate kadar ve kompakt şarj birimiyle toplam 25 saate kadar çalışıyor. Kablosuz şarj özelliğine sahip Jabra Elite 85t, tüm Qi sertifikalı şarj cihazlarıyla uyumlu olacak şekilde geliştirildi.

Güçlü ve dayanıklı malzemelerden üretilen Jabra Elite 85t, suya karşı IPX4 dereceli korumasıyla uzun yıllar kullanım vadediyor. Toz ve suya karşı 2 yıllık uzatılmış garantiyle satışa sunulan ürün, 1.849 TL lansman fiyatıyla n11.com'da yerini aldı.

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